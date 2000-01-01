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Маликин Мина Кондратьевич

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Место рождения

д. Корпиозеро Калевалського района КАССР

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Маликин Кондрат

Мать: не указана

д. Корпиозеро Калевалського района КАССР
Бракосочетание
12.07.1881 ст.

Жена: Маликина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Нисканен Палакка Миновна

Мать ребёнка: Маликина Агафья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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