Маликин Мина Кондратьевич
Место рожденияд. Корпиозеро Калевалського района КАССР
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Маликин Кондрат
Мать: не указана
д. Корпиозеро Калевалського района КАССР
Бракосочетание
12.07.1881 ст.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Нисканен Палакка Миновна
Мать ребёнка: Маликина Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно