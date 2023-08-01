Козлов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Козлов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Козлова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1851
Рождение ребёнка
01.08.1853
Дочь: Козлова Анна Петровна
Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.04.1856
Дочь: Козлова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.10.1857
Дочь: Козлова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.02.1860
Дочь: Козлова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.12.1862
Дочь: Козлова Варвара Петровна
Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.06.1865
Дочь: Козлова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.04.1868
Дочь: Козлова Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.12.1871
Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно