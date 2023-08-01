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Козлов Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Козлов Андрей Павлович

Мать: Мордасова Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Козлова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Козлов Кузьма Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1853

Дочь: Козлова Анна Петровна

Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1856

Дочь: Козлова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1857

Дочь: Козлова Параскева Петровна

Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1860

Дочь: Козлова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.12.1862

Дочь: Козлова Варвара Петровна

Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1865

Дочь: Козлова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1868

Дочь: Козлова Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1871

Сын: Козлов Спиридон Петрович

Мать ребёнка: Козлова Наталия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Наталия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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