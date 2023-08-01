Козлова Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Наталия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1853

Дочь: Козлова Анна Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1856

Дочь: Козлова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1857

Дочь: Козлова Параскева Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1860

Дочь: Козлова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.12.1862

Дочь: Козлова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1865

Дочь: Козлова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1868

Дочь: Козлова Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1871

Сын: Козлов Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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