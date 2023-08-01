Козлова Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1853
Дочь: Козлова Анна Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
06.04.1856
Дочь: Козлова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
14.10.1857
Дочь: Козлова Параскева Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1860
Дочь: Козлова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1862
Дочь: Козлова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
04.06.1865
Дочь: Козлова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1868
Дочь: Козлова Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
11.12.1871
Отец ребёнка: Козлов Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно