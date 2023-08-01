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Мордасова Ирина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 или 1800

Дата смерти

08.09.1858

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1800

Отец: Куликов Никифор Васильевич

Мать: не указана

Падчерица Куликова Никифора Васильевича.
Бракосочетание
18.10.1820

Муж: Козлов Андрей Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1820

Сын: Козлов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.11.1822

Дочь: Мордасова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1824

Дочь: Козлов Анисим Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Козлов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Козлов Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович

Смерть
08.09.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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