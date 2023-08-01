Мордасова Ирина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 или 1800
Дата смерти08.09.1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1800
Отец: Куликов Никифор Васильевич
Падчерица Куликова Никифора Васильевича.
Бракосочетание
18.10.1820
Рождение ребёнка
05.12.1820
Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Около 30.11.1822
Дочь: Мордасова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
13.02.1824
Дочь: Козлов Анисим Андреевич
Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Козлов Андрей Павлович
Смерть
08.09.1858