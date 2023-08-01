Козлов Гавриил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Козлов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1853
Дочь: Овсянкина Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Козлова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
01.08.1857
Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1859
Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно