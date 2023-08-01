Козлов Гавриил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Гавриил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Козлов Андрей Павлович

Мать: Мордасова Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
05.12.1853

Дочь: Овсянкина Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Козлова Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1857

Сын: Козлов Давид Гаврилович

Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1859

Сын: Козлов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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