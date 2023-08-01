Козлова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1853
Дочь: Козлова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Козлов Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1857
Отец ребёнка: Козлов Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
13.08.1859
Отец ребёнка: Козлов Гавриил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно