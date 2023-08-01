Козлова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1853

Дочь: Козлова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Козлов Гавриил Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1857

Сын: Козлов Давид Гаврилович

Отец ребёнка: Козлов Гавриил Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1859

Сын: Козлов Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Козлов Гавриил Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Гавриил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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