Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Кундюкова) Параскева
Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Сорокина (Кундюкова) Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Кундюков Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Кундюкова) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова
Рождение
Около 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кундюков Михайло Дмитриев
Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно