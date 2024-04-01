Кундюков Осип (Иосиф) Купец Г. Пп Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кундюков Василий Осипов (Иосифов)
Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кундюков Иван Осипов (Иосифов)
Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева
Рождение ребёнка
10.02.1844
Дочь: (Кундюкова) Валентина Осипова (Иосифова)
Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева
Рождение ребёнка
04.06.1845
Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Кундюкова) Анфиса Осипова
Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Кундюкова) Анна Осипова
Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева
Рождение ребёнка
10.01.1855
Сын: Кундюков Петр Осипов
Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)
Мать ребёнка: Кундюкова ?
Смерть
Неизвестно