Кундюков Осип (Иосиф) Купец Г. Пп Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кундюков Осип (Иосиф) Купец Г. Пп Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кундюков Василий Осипов (Иосифов)

Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кундюков Иван Осипов (Иосифов)

Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Кундюков Николай Иосифов

Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева

Рождение ребёнка
10.02.1844

Дочь: (Кундюкова) Валентина Осипова (Иосифова)

Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева

Рождение ребёнка
04.06.1845

Сын: Кундюкова Мария Иосифова

Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Кундюкова) Анфиса Осипова

Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Кундюкова) Анна Осипова

Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева

Рождение ребёнка
10.01.1855

Сын: Кундюков Петр Осипов

Мать ребёнка: Кундюкова Фавета Ii Жена Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)

Мать ребёнка: Кундюкова ?

Смерть
Неизвестно

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