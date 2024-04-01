Кундюкова Марья Ксенофонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кундюкова Марья Ксенофонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кундюков Михайло Дмитриев

Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Кундюкова) Параскева

Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Сорокина (Кундюкова) Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Кундюков Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Кундюкова) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)

Смерть
Неизвестно

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