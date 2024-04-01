Кундюкова Марья Ксенофонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кундюков Михайло Дмитриев
Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Кундюкова) Параскева
Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Сорокина (Кундюкова) Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Кундюков Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Кундюкова) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)
Смерть
Неизвестно