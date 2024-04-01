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Кундюков Григорий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)

Мать: Кундюкова Марья Ксенофонтова

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