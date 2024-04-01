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Кундюков Григорий Дмитриев
Кундюков Григорий Дмитриев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1845
Пол
Мужской
Отец
Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)
Около 1920 г.р.
Мать
Кундюкова Марья Ксенофонтова
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец:
Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)
Мать:
Кундюкова Марья Ксенофонтова
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