Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.04.1916

Дата смерти

04.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1916

Отец: Лапкин Сергей Федорович

Мать: Лапкина (Замятина) Агриппина (Аграфена) Трофимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тубалов Александр Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.08.1936

Муж: Селиванов Анатолий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1937

Дочь: Багдасарова (Селиванова) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Селиванов Анатолий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1944

Дочь: (Тубалова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Тубалов Александр Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тубалов Александр Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.10.2003
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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