Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1916
Дата смерти04.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.08.1936
Рождение ребёнка
09.03.1937
Дочь: Багдасарова (Селиванова) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Селиванов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1944
Дочь: (Тубалова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Тубалов Александр Никитич
Рождение ребёнка
03.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тубалов Александр Никитич
Смерть
04.10.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно