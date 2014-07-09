Багдасарова (Селиванова) Людмила Анатольевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1937
Дата смерти09.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937
Рождение ребёнка
02.08.1961
Сын: Багдасаров Алексей Завенович
Отец ребёнка: Багдасаров Завен Егишевич
Рождение ребёнка
17.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багдасаров Завен Егишевич
Смерть
09.07.2014