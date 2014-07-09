Багдасарова (Селиванова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багдасарова (Селиванова) Людмила Анатольевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.03.1937

Дата смерти

09.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937

Отец: Селиванов Анатолий Петрович

Мать: Селиванова, Тубалова Ольга Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.08.1961

Сын: Багдасаров Алексей Завенович

Отец ребёнка: Багдасаров Завен Егишевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багдасаров Завен Егишевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.07.2014
Москва, город федерального значения Москва
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