Лапкина (Замятина) Агриппина (Аграфена) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапкина (Замятина) Агриппина (Аграфена) Трофимовна

Место рождения

Шепилово, Царицынская волость, Московский уезд

Дата рождения

04.05.1876 ст.

Дата смерти

13.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1876 ст.

Отец: Замятин Трофим Семенович

Мать: Замятина Евдокия Гавриловна

Шепилово, Царицынская волость, Московский уезд
ЦГАМ 203-780-1230, файл 249
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лапкина) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Лапкин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Соловьева (Лапкина) Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Лапкин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пешкова (Лапкина) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Лапкин Сергей Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.04.1916

Дочь: Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Лапкин Сергей Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.08.1961
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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