Лапкина (Замятина) Агриппина (Аграфена) Трофимовна
Место рождения
Дата рождения04.05.1876 ст.
Дата смерти13.08.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1876 ст.
ЦГАМ 203-780-1230, файл 249
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лапкина) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Лапкин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Соловьева (Лапкина) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Лапкин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пешкова (Лапкина) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Лапкин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
21.04.1916
Дочь: Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Лапкин Сергей Федорович
Смерть
13.08.1961
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно