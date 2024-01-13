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Замятина Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1876 ст.

Дочь: Лапкина (Замятина) Агриппина (Аграфена) Трофимовна

Отец ребёнка: Замятин Трофим Семенович

Шепилово, Царицынская волость, Московский уезд
ЦГАМ 203-780-1230, файл 249
Рождение ребёнка
27.06.1879

Сын: Замятин Павел Трофимович

Отец ребёнка: Замятин Трофим Семенович

Рождение ребёнка
01.02.1885

Сын: Замятин Семен Трофимович

Отец ребёнка: Замятин Трофим Семенович

Смерть
Неизвестно

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