Замятина Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1876 ст.
Дочь: Лапкина (Замятина) Агриппина (Аграфена) Трофимовна
Отец ребёнка: Замятин Трофим Семенович
Шепилово, Царицынская волость, Московский уезд
ЦГАМ 203-780-1230, файл 249
Рождение ребёнка
27.06.1879
Отец ребёнка: Замятин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1885
Отец ребёнка: Замятин Трофим Семенович
Смерть
Неизвестно