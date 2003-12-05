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Тубалов Александр Никитич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.11.1907

Дата смерти

05.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907

Отец: Тубалов ?

Мать: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1944

Дочь: (Тубалова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.12.2003
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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