Тубалов Александр Никитич
Место рождения
Дата рождения21.11.1907
Дата смерти05.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1944
Дочь: (Тубалова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
03.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиванова, Тубалова (Лапкина) Ольга Сергеевна
Смерть
05.12.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно