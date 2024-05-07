Стафеев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Стафеев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Стафеева Ефимия (Дарья) Николаевна
Мать ребёнка: Стафеева Параскева Ивановна
Бракосочетание
Около 1796
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Стафеева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Стафеева Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно