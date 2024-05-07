Стафеев Николай Петрович Около 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стафеев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Стафеев Пётр Иванович

Мать: Стафеева Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Стафеева Ефимия (Дарья) Николаевна

Мать ребёнка: Стафеева Параскева Ивановна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1796

Жена: Стафеева Параскева Ивановна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Стафеев Антон Николаевич

Мать ребёнка: Стафеева Параскева Ивановна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Стафеев Яков Николаевич

Мать ребёнка: Стафеева Параскева Ивановна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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