Стафеева Ульяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиОколо 1796
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Стафеев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Стафеев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Стафеева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Стафеев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Стафеева Фёкла Петровна
Отец ребёнка: Стафеев Пётр Иванович
Смерть
Около 1796
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область