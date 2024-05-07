Стафеева Ульяна Сергеевна Около 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стафеева Ульяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Около 1796

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Стафеев Николай Петрович

Отец ребёнка: Стафеев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Стафеев Матвей Петрович

Отец ребёнка: Стафеев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Стафеева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Стафеев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Стафеева Фёкла Петровна

Отец ребёнка: Стафеев Пётр Иванович

Смерть
Около 1796
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

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