Стафеев Пётр Иванович Около 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стафеев Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Около 1820

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Стафеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Стафеев Николай Петрович

Мать ребёнка: Стафеева Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Стафеев Матвей Петрович

Мать ребёнка: Стафеева Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Стафеева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Стафеева Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Стафеева Фёкла Петровна

Мать ребёнка: Стафеева Ульяна Сергеевна

Смерть
Около 1820
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

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