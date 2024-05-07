Стафеев Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиОколо 1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Стафеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Стафеева Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Стафеева Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Стафеева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Стафеева Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Стафеева Фёкла Петровна
Мать ребёнка: Стафеева Ульяна Сергеевна
Смерть
Около 1820
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область