Стафеев Матвей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиОколо 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Стафеев Пётр Иванович
Бракосочетание
Около 1800
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Стафеева Ефросинья Михайловна
Бракосочетание
Около 1801
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Стафеева Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Стафеева Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Стафеева Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Стафеева Ефросинья Михайловна
Смерть
Около 1844
Селения Лохотского