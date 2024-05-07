Стафеев Матвей Петрович Около 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стафеев Матвей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Около 1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Стафеев Пётр Иванович

Мать: Стафеева Ульяна Сергеевна

Бракосочетание
Около 1800

Жена: не указана

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Стафеев Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Стафеева Ефросинья Михайловна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1801

Жена: Стафеева Ефросинья Михайловна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Стафеева Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Стафеева Ефросинья Михайловна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Стафеев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Стафеева Ефросинья Михайловна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Стафеев Савва Матвеевич

Мать ребёнка: Стафеева Ефросинья Михайловна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1844
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского

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