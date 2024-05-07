Стафеева Ефросинья Михайловна Около 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стафеева Ефросинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Около 1826

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Стафеев Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Стафеев Матвей Петрович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1801

Муж: Стафеев Матвей Петрович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Стафеева Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Стафеев Матвей Петрович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Стафеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Стафеев Матвей Петрович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Стафеев Савва Матвеевич

Отец ребёнка: Стафеев Матвей Петрович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1826
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

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