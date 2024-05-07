Стафеева Ефросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиОколо 1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Стафеев Матвей Петрович
Бракосочетание
Около 1801
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Стафеева Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Стафеев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Стафеев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Стафеев Матвей Петрович
Смерть
Около 1826