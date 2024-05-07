Стафеева Параскева Ивановна Около 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стафеева Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Стафеева Ефимия (Дарья) Николаевна

Отец ребёнка: Стафеев Николай Петрович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1796

Муж: Стафеев Николай Петрович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Стафеев Антон Николаевич

Отец ребёнка: Стафеев Николай Петрович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Стафеев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Стафеев Николай Петрович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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