Стафеева Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Стафеева Ефимия (Дарья) Николаевна
Отец ребёнка: Стафеев Николай Петрович
Бракосочетание
Около 1796
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Стафеев Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Стафеев Николай Петрович
Смерть
Неизвестно