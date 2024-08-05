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Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Место рождения

Пески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1831

Дата смерти

По 1900

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Шрубок Андрей Васильев

Мать: Шрубок Анна Климова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрубок Илья Сергеев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Шрубок) Устиния Ильина

Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев

Рождение ребёнка
25.11.1859

Дочь: (Шрубок) Мария Ильина

Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Шрубок) Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шрубок Григорий Ильин

Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Шрубок) Матрона Ильина

Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Шрубок Моисей Ильин

Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Шрубок) Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шрубок Михаил Ильин

Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев

Смерть
По 1900

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