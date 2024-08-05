Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Место рожденияПески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1831
Дата смертиПо 1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Шрубок Андрей Васильев
Мать: Шрубок Анна Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шрубок Илья Сергеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Шрубок) Устиния Ильина
Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев
Рождение ребёнка
25.11.1859
Дочь: (Шрубок) Мария Ильина
Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Шрубок) Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Шрубок) Матрона Ильина
Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шрубок Моисей Ильин
Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Шрубок) Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шрубок Михаил Ильин
Отец ребёнка: Шрубок Илья Сергеев
Смерть
По 1900