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Шрубок Андрей Васильев

Место рождения

Пески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1808

Дата смерти

04.10.1853

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шрубок Василий Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрубок Анна Климова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шрубок Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шрубок Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна

Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шрубок Валентий Андреевич

Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова

Рождение ребёнка
13.11.1848

Сын: Шрубок Филипп Андреев

Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова

Смерть
04.10.1853
Причина смерти: Болезнь- от холеры

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