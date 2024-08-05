Шрубок Андрей Васильев
Место рожденияПески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1808
Дата смерти04.10.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шрубок Василий Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шрубок Анна Климова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна
Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шрубок Валентий Андреевич
Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова
Рождение ребёнка
13.11.1848
Мать ребёнка: Шрубок Анна Климова
Смерть
04.10.1853
Причина смерти: Болезнь- от холеры