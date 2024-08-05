Шрубок Анна Климова
Место рожденияПережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1810
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна
Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шрубок Валентий Андреевич
Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев
Рождение ребёнка
13.11.1848
Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев