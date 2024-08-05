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Шрубок Анна Климова

Место рождения

Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1810

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрубок Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шрубок Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шрубок Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна

Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шрубок Валентий Андреевич

Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев

Рождение ребёнка
13.11.1848

Сын: Шрубок Филипп Андреев

Отец ребёнка: Шрубок Андрей Васильев

Смерть
1869

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