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Иевлев Андрей Алексеевич

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

С 1845 по 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1845 по 1849

Отец: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Мать: Иевлева Прасковья Феодоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Иевлев Домитрий Андреевич

Мать ребёнка: Иевлева Татьяна Тимофеевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Иевлев Анна Андреевна

Мать ребёнка: Иевлева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Иевлев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Иевлева Татьяна Тимофеевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Иевлев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Иевлева Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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