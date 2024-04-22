Иевлев Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияС 1845 по 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1845 по 1849
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Иевлев Домитрий Андреевич
Мать ребёнка: Иевлева Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Иевлев Анна Андреевна
Мать ребёнка: Иевлева Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Иевлева Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Иевлева Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно