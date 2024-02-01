Иевлева Прасковья Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Прасковья Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Иевлев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Иевлева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Иевлев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Иевлев Памфила Алексеевич

Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сухопарова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1845 по 1849

Сын: Иевлев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иевлев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Смерть
Неизвестно
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