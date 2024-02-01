Иевлева Прасковья Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Иевлева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Иевлев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Иевлев Памфила Алексеевич
Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сухопарова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)
Рождение ребёнка
С 1845 по 1849
Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иевлев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно