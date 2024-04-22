Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

03.12.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иевлев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Иевлева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Иевлев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Иевлев Памфила Алексеевич

Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сухопарова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1845 по 1849

Сын: Иевлев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иевлев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Прасковья Феодоровна

Смерть
03.12.1883 ст.
От водяной болезни
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