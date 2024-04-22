Иевлев Алексей Анфисович (Онисифорович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти03.12.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Иевлева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Иевлев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Иевлев Памфила Алексеевич
Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сухопарова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна
Рождение ребёнка
С 1845 по 1849
Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иевлев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Иевлева Прасковья Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1883 ст.
От водяной болезни