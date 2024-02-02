Иевлева Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Иевлев Домитрий Андреевич
Отец ребёнка: Иевлев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Иевлев Анна Андреевна
Отец ребёнка: Иевлев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Иевлев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Иевлев Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно