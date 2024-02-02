Иевлева Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1845 по 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Иевлев Домитрий Андреевич

Отец ребёнка: Иевлев Андрей Алексеевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Иевлев Анна Андреевна

Отец ребёнка: Иевлев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Иевлев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Иевлев Андрей Алексеевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Иевлев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Иевлев Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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