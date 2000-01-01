Камольцова Анна Кондратьева
Место рожденияд.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Оконишникова Степанида Козмина
Отец ребёнка: Камольцов Козма Акинфиев
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1784
Сын: Камольцов Прокопий Козмин
Отец ребёнка: Камольцов Козма Акинфиев
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно