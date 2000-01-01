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Камольцова Анна Кондратьева

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Место рождения

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Оконишникова Степанида Козмина

Отец ребёнка: Камольцов Козма Акинфиев

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1784

Сын: Камольцов Прокопий Козмин

Отец ребёнка: Камольцов Козма Акинфиев

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камольцов Козма Акинфиев

Смерть
Неизвестно
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