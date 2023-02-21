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Старцова Дарья Ивановна

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Место рождения

д.Могильская, Бороушинской вол.

Дата рождения

1714

Дата смерти

23.01.1798 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Могильская, Бороушинской вол.
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Камольцова Анна Кондратьева

Отец ребёнка: Старцов Кондратий Клементьев

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Старцов Григорий Кондратьев

Отец ребёнка: Старцов Кондратий Клементьев

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцов Кондратий Клементьев

Смерть
23.01.1798 ст.
Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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