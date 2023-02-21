Старцова Дарья Ивановна
Место рожденияд.Могильская, Бороушинской вол.
Дата рождения1714
Дата смерти23.01.1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Могильская, Бороушинской вол.
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Камольцова Анна Кондратьева
Отец ребёнка: Старцов Кондратий Клементьев
Рождение ребёнка
1756
Сын: Старцов Григорий Кондратьев
Отец ребёнка: Старцов Кондратий Клементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1798 ст.