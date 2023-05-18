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Старцов Григорий Кондратьев
Старцов Григорий Кондратьев
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Место рождения
Слобода-Бешкиль
, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Дата рождения
1756
Дата смерти
1820
Пол
Мужской
Отец
Старцов Кондратий Клементьев
1722 г.р.
Мать
Старцова Дарья Ивановна
1714 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Старцов Кондратий Клементьев
Мать:
Старцова Дарья Ивановна
Слобода-Бешкиль
, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1820
Слобода-Бешкиль
, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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