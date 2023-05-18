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Старцов Григорий Кондратьев

Место рождения

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Старцов Кондратий Клементьев

Мать: Старцова Дарья Ивановна

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1820
Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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