село Слобода-Бешкиль, село Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Слобода-Бешкиль

Исетский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3398Бешкильская Слобода (Нижний Бешкиль, Нижняя Слобода), с. каз.при рч. Исети.3312367672769Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Слободо-Бешкильская волость
Слободо-Бешкильское с., при р. Исети, на почт. тр.2933323311

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Исетский район
191800Слобода-Бешкильсело56°32'65°51'O-41-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Исетский муниципальный район, Слободобешкильское сельское поселение
71624455101с Слобода-Бешкильсело
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