Оконишникова (Камольцова) Степанида Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оконишникова (Камольцова) Степанида Козмина

Место рождения

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Камольцов Козма Акинфиев

Мать: Камольцова Анна Кондратьева

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
01.01.1807 ст.

Дочь: Парфёнова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Оконишников Иван Сергеев

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оконишников Иван Сергеев

Смерть
Неизвестно
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