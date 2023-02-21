Оконишникова (Камольцова) Степанида Козмина
Место рожденияд.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
01.01.1807 ст.
Дочь: Парфёнова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Оконишников Иван Сергеев
Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно