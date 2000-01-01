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Камольцов Козма Акинфиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Камольцов Акинфий Назаров

Мать: Камольцова Марья Иванова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Оконишникова Степанида Козмина

Мать ребёнка: Камольцова Анна Кондратьева

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1784

Сын: Камольцов Прокопий Козмин

Мать ребёнка: Камольцова Анна Кондратьева

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камольцова Анна Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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