Камольцов Козма Акинфиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Оконишникова Степанида Козмина
Мать ребёнка: Камольцова Анна Кондратьева
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1784
Сын: Камольцов Прокопий Козмин
Мать ребёнка: Камольцова Анна Кондратьева
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно