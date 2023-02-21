Камольцова Марья Иванова
Место рожденияд.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Камольцов Акинфий Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно