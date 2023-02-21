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Камольцова Марья Иванова

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Место рождения

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Камольцов Козма Акинфиев

Отец ребёнка: Камольцов Акинфий Назаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камольцов Акинфий Назаров

Смерть
Неизвестно
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