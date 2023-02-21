Камольцов Акинфий Назаров
Место рожденияд.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Дата рождения1732
Дата смерти20.02.1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Камольцов Назар Макаров
Мать: не указана
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Камольцова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камольцова Марья Иванова
Смерть
20.02.1792
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)