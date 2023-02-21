Камольцов Акинфий Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камольцов Акинфий Назаров

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Место рождения

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)

Дата рождения

1732

Дата смерти

20.02.1792

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Камольцов Назар Макаров

Мать: не указана

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Камольцов Козма Акинфиев

Мать ребёнка: Камольцова Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камольцова Марья Иванова

Смерть
20.02.1792
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
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