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Горбачёв Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Горбачёв Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Горбачёв Корнилий Алексеевич

Мать ребёнка: Горбачёва Ирина

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Горбачёв Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Горбачёва Ирина

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Горбачёв Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Горбачёва Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Ирина

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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