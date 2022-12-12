Горбачёв Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Горбачёв Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Горбачёв Корнилий Алексеевич
Мать ребёнка: Горбачёва Ирина
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Горбачёв Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Горбачёва Ирина
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Горбачёв Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Горбачёва Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Ирина
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно