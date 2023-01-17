Горбачёва Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Горбачёв Корнилий Алексеевич
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Горбачёв Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Горбачёв Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно