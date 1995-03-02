Шинкарева (Арчакова) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1934
Дата смерти02.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934
Восприемник
Неизвестно
Крестная Юрия Владимировича Устимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинкарев Михаил Семенович
Бракосочетание
19.02.1971
Аз 478 от 19.02.1971 Советского района
Смерть
02.03.1995
Онкология Домодедовское кладбище Люблинский ЗАГС АЗ 947 от 03.03.1995 Участок 46 хоронили 4 го 3 ряд от дороги Скворцовы Барановы шинкаревы Красеый камень надпись толькл муж Михаил Семенович 5.11.19... Показать все