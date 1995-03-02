Шинкарева (Арчакова) Мария Тимофеевна 25.07.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шинкарева (Арчакова) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.07.1934

Дата смерти

02.03.1995

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934

Отец: Арчаков Тимофей Архипович

Мать: Арчакова (Перелыгина) Елизавета Степановна

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемник
Неизвестно
Крестная Юрия Владимировича Устимова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинкарев Михаил Семенович

Бракосочетание
19.02.1971

Муж: Шинкарев Михаил Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Аз 478 от 19.02.1971 Советского района
Смерть
02.03.1995
Москва, город федерального значения Москва
Онкология Домодедовское кладбище Люблинский ЗАГС АЗ 947 от 03.03.1995 Участок 46 хоронили 4 го 3 ряд от дороги Скворцовы Барановы шинкаревы Красеый камень надпись толькл муж Михаил Семенович 5.11.19... Показать все

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