Шинкарев Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1932
Дата смерти16.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на ЗИЛе Слесарь Инструментальщик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинкарева (Арчакова) Мария Тимофеевна
Бракосочетание
19.02.1971
Аз 478 от 19.02.1971 Советского района
Смерть
16.10.1990
Домодедовское кладбище Красный памятник Онкология