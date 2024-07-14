Шинкарев Михаил Семенович 05.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шинкарев Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1932

Дата смерти

16.10.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Работал на ЗИЛе Слесарь Инструментальщик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкарева (Арчакова) Мария Тимофеевна

Бракосочетание
19.02.1971

Жена: Шинкарева (Арчакова) Мария Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Аз 478 от 19.02.1971 Советского района
Смерть
16.10.1990
Москва, город федерального значения Москва
Домодедовское кладбище Красный памятник Онкология

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