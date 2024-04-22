Арчаков Тимофей Архипович
Место рождения
Дата рождения29.04.1909
Дата смерти11.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909
Отец: Арчаков Архип Петров
Крещен 30 Восприемники Григорий Федотов Тарураев(Турураев) Пелагея Григориева Архипова Свидетельство выдано 25.12.1968
Бракосочетание
20.11.1930
Актовая запись №18 от 20.11.1930 Кершинский сельсовет Бондарский район ЦЧО
Рождение ребёнка
17.10.1931
Дочь: Устимова Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Около 04.09.1945
Дочь: Епишина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Около 01.06.1949
Дочь: Назарова Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкарева Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арчаков Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна
Военная служба
Неизвестно
Вроде был сапером в годы ВОВ Восстанавливал мосты По другой информации была бронь от мобилизации
Работа или профессия
Неизвестно
Работал до войны конюхом После войны охранял яблоневые сады в колхозе.
Смерть
11.07.1971
Лошадь привезла мертвого с охраны садов Асфиксия от закрытия верхнх дыхательных путей. Актовая запись №14 от 13.07.1971 Заявитель Жена Пенсионер, рабочий с-за.