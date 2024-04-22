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Арчаков Тимофей Архипович

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Место рождения

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.04.1909

Дата смерти

11.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909

Отец: Арчаков Архип Петров

Мать: Арчакова Ирина Евстафиева

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Крещен 30 Восприемники Григорий Федотов Тарураев(Турураев) Пелагея Григориева Архипова Свидетельство выдано 25.12.1968
Бракосочетание
20.11.1930

Жена: Арчакова Елизавета Степановна

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Актовая запись №18 от 20.11.1930 Кершинский сельсовет Бондарский район ЦЧО
Рождение ребёнка
17.10.1931

Дочь: Устимова Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 04.09.1945

Дочь: Епишина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 01.06.1949

Дочь: Назарова Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкарева Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арчаков Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Арчакова Елизавета Степановна

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
Неизвестно
Вроде был сапером в годы ВОВ Восстанавливал мосты По другой информации была бронь от мобилизации
Работа или профессия
Неизвестно
Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Работал до войны конюхом После войны охранял яблоневые сады в колхозе.
Смерть
11.07.1971
Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Лошадь привезла мертвого с охраны садов Асфиксия от закрытия верхнх дыхательных путей. Актовая запись №14 от 13.07.1971 Заявитель Жена Пенсионер, рабочий с-за.
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