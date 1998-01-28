Арчакова (Перелыгина) Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рождения02.01.1911
Дата смерти28.01.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1911
Отец: Перелыгин Степан
Мать: не указана
с. Керша Тамбовский уезд Тамбовская Губерния На карте Шуберта первой половины XIX века все они обозначены отдельно, а населённый пункт на месте деревни Старое Челищево называется Талинка (Керша). В ме... Показать все
Бракосочетание
20.11.1930
Актовая запись №18 от 20.11.1930 Кершинский сельсовет Бондарский район ЦЧО
Рождение ребёнка
17.10.1931
Дочь: Устимова Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович
Рождение ребёнка
Около 04.09.1945
Дочь: Епишина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович
Рождение ребёнка
Около 01.06.1949
Дочь: Арчакова Любовь Тимофеевна
Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арчаков Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкарева Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович
Место жительства
Неизвестно
После смерти Тимофея брат Иван перевез ее к себе на Новую Ляду
Смерть
28.01.1998
Рак Похоронена на кладбище Малая или Большая Талинка Актовая запись №12 от 28.01.1998