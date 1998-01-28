Арчакова (Перелыгина) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арчакова (Перелыгина) Елизавета Степановна

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Место рождения

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.01.1911

Дата смерти

28.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1911

Отец: Перелыгин Степан

Мать: не указана

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
с. Керша Тамбовский уезд Тамбовская Губерния На карте Шуберта первой половины XIX века все они обозначены отдельно, а населённый пункт на месте деревни Старое Челищево называется Талинка (Керша). В ме... Показать все
Бракосочетание
20.11.1930

Муж: Арчаков Тимофей Архипович

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Актовая запись №18 от 20.11.1930 Кершинский сельсовет Бондарский район ЦЧО
Рождение ребёнка
17.10.1931

Дочь: Устимова Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 04.09.1945

Дочь: Епишина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 01.06.1949

Дочь: Арчакова Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арчаков Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкарева Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Арчаков Тимофей Архипович

Место жительства
Неизвестно
Новая Ляда, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
После смерти Тимофея брат Иван перевез ее к себе на Новую Ляду
Смерть
28.01.1998
Новая Ляда, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рак Похоронена на кладбище Малая или Большая Талинка Актовая запись №12 от 28.01.1998
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