село Большая Талинка, село Большая Талинка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Большая Талинка

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
168Спасское-Талинка (Большая Талинка), с. каз.при р. Керше.3230147648679Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Казыванская волость
74. Б. Талинка, сельцо бывшее владельческое, при реке Керше, дворов 139, жителей 787
Тамбовский уезд, Пахатно-Угловская волость
132. Б. Талинка, село бывшее государственное, при речке Сяве, дворов 233, жителей 1862, церковь православная бгд., ярмарка 6-го авг.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Казыванская волость
сельцо Большая-Талинка Челинцево тож«Бондарское» п.-т. от.3019
Тамбовский уезд, Мало-Талинская волость
село Большая Талинка«Тамбовская» Почт.-телегр. контора3434

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
64707Большая Талинкасело52°50'41°49'N-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Столовский сельсовет
68640474106с Большая Талинкасело
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