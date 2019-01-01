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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
168Спасское-Талинка (Большая Талинка), с. каз.при р. Керше.3230147648679Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
74. Б. Талинка, сельцо бывшее владельческое, при реке Керше, дворов 139, жителей 787
132. Б. Талинка, село бывшее государственное, при речке Сяве, дворов 233, жителей 1862, церковь православная бгд., ярмарка 6-го авг.
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
сельцо Большая-Талинка Челинцево тож«Бондарское» п.-т. от.3019
село Большая Талинка«Тамбовская» Почт.-телегр. контора3434
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64707Большая Талинкасело52°50'41°49'N-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68640474106с Большая Талинкасело