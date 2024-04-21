рабочий посёлок Новая Ляда, рабочий посёлок Новая Ляда, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Новая Ляда

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
118Новая Ляда (Ярохино, Ерохино), д. каз. и вл.при рч. Ляде.121861623Завод винокуренный. Мельница.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Мало-Талинская волость
село Новая Ляда«Тамбовская» Почт.-телегр. контора1313

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
64883Новая Лядараб.посёлок52°43'41°38'N-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Городское поселение Новолядинский поссовет
68640158051рп Новая Лядарабочий поселок
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