Демидова Васса Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Тимофей Демидов
Мать: Федосья Архиповна
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Громов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Громова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Громова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Громов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Громов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно