Демидова Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Васса Тимофеевна

Место рождения

Малая Пустомержа, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Тимофей Демидов

Мать: Федосья Архиповна

Малая Пустомержа, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Громов Василий Иванович

Отец ребёнка: Громов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Громова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Громова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Громов Борис Иванович

Отец ребёнка: Громов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Громов Василий Иванович

Отец ребёнка: Громов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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