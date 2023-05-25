Громов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Иван Павлович

Громов Иван Павлович

Место рождения

Толмачи, Раменская волость, Новоторжский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Громов Павел Борисович

Мать: Громова Устинья Александровна

Толмачи, Раменская волость, Новоторжский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Громов Василий Иванович

Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Громова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Громова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Громов Борис Иванович

Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Громов Василий Иванович

Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.