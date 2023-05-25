Громов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Громова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Громова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Демидова Васса Тимофеевна
Смерть
Неизвестно