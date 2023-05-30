Громов Василий Иванович
Место рожденияБодайбо Якутия
Дата рождения1907
Дата смертиОколо 1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Громов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Римма Васильевна
Мать ребёнка: Гербелева Ефросинья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Громов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1976
Одесса, Одеська область