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Громов Василий Иванович

Место рождения

Бодайбо Якутия

Дата рождения

1907

Дата смерти

Около 1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Громов Иван Павлович

Мать: Демидова Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Римма Васильевна

Мать ребёнка: Гербелева Ефросинья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гербелева Ефросинья Фоминична

Смерть
Около 1976
Одесса, Одеська область

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