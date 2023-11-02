Тимиршин Андрей Тимербаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1925
Отец: Тимиршин Тимербай Умытбаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1957
Дочь: Тимиршина Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Пищулина Мария Дмитриевна
Старый Курдым, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно