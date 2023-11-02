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Тимиршин Андрей Тимербаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1925

Отец: Тимиршин Тимербай Умытбаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.07.1957

Дочь: Тимиршина Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Пищулина Мария Дмитриевна

Старый Курдым, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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