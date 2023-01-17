Старый Курдым
Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
17Курдымова, д. на реч. Курдым, мечеть, медрессе, х.-з. маг., бак. лав., мел.1252576223193Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522581Старый Курдымсело56°15'00"55°29'00"O-40-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80650445101с Старый Курдымсело