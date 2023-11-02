Пищулина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Пищулин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Курдым, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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