Пищулина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Отец: Пищулин Дмитрий
Рождение ребёнка
18.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Старый Курдым, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно